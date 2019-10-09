Глава УЕФА о том, что РФ и Украину разводят при жеребьевках: «Если они выйдут в 1/2 или финал Евро, тогда точно сыграют между собой»

Источник материала: Tribuna.com

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о том, почему ведомство всегда разводит Россию и Украину во время жеребьевок.

– Может ли эта ситуация измениться в ближайшее время?

– Безопасность для нас – это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность.

Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем в себя в политические вопросы.

– Нужно, чтобы федерации России и Украины высказались за отмену этого правила при жеребьевке?

– Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет.

Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал . Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне, – сказал Чеферин.