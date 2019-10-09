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«Витязь» не смог оплатить участие в чемпионате, но рассказал, почему так произошло. Цена вопроса – 9 тысяч рублей

10.10.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гандбольный клуб «Витязь» не смог оплатить участие в чемпионате, но прояснил, почему так произошло.

«Гандбольный клуб «Витязь» считает должным прояснить ситуацию, связанную с решением совместного заседания СТК и ГСК Белорусской федерации гандбола от 7.10.2019 г. На данном заседании был выработан график оплаты регистрационного взноса со стороны клуба на участие в XXVIII Чемпионате и Кубке Республики Беларусь в размере 9 000 (девять тысяч) белорусских рублей.

Мы ни в коем случае не отказываемся от уплаты взноса и готовы с удовольствием перечислить средства на развитие белорусского гандбола, который мы очень любим.  В то же время хотим отметить, что наш гандбольный клуб не финансируется из бюджета. Клуб существует исключительно за счет личных средств учредителей, технической поддержки партнеров и энтузиазма игроков и тренеров

В гандболе у нас нет никаких корыстных целей – мы делаем все из любви к игре и не преследуем никакой финансовой, политической или иной выгоды. При этом мы активно участвуем в жизни белорусского гандбола и работаем над максимальной популяризацией этого вида спорта в нашей стране . Клубу во многом помогают люди, связанные с гандболом – бывшие игроки, журналисты, родители действующих игроков. Несмотря на все трудности, мы усердно трудимся и добиваемся результата. 

Ситуация с несвоевременной оплатой заявочного взноса связана с текущей невозможностью наших партнеров выполнить договоренности. Так бывает, в экономике сейчас не самые простые времена. Мы ни в коем случае не осуждаем наших партнеров, понимая, что это юридические и физические лица, оказывающие нам помощь по собственной воле, а не директивно. Мы благодарны людям, которым интересен гандбол в целом и наш клуб в частности.

За счет их помощи нам удалось в этом сезоне качественно наладить тренировочный процесс, закупить необходимый инвентарь, обеспечить команду экипировкой, закупить медикаменты, обеспечить трансфер команды до мест проведения выездных матчей и правильное питание. Мы благодарны каждому, кто внес свою лепту в достижение того уровня, на котором мы сейчас находимся.

Это вдвойне важно с учетом того, что клуб находится в неравных условиях с другими клубами, чье финансирование осуществляется из государственного бюджета. Клуб не включён в Решение №255 Мингорсовета от 21.12.2016 и не может получать спонсорскую помощь из налога на недвижимость.

Именно за счет этих средств и существуют все муниципальные клубы по видам спорта, никаких «частных спонсоров» у клубов практически нет, либо их значение в общей доле финансирования крайне минимально. Если эти клубы могут формировать свой бюджет в основном из денег налогоплательщиков, то мы находим источники финансирования самостоятельно. В необходимых ситуациях в прямом смысле платим из своего кошелька и не жалуемся.  

В то же время хотим обратить внимание на чрезмерно суровое решение комиссии БФГ по вопросу неуплаты взноса. Согласно Приложению 7 к Положению о XXVIII Чемпионате и Кубке Республики Беларусь за несвоевременную оплату взноса предусмотрен штраф в размере пяти базовых величин и 0.1 базовой величины сверх за каждый день просрочки. Это мера влияет на финансовое состояние клуба, но никак не на спортивные результаты. К нам же могут быть применены санкции, влияющие на положение в турнирной таблице.

Еще раз подчеркнем, что считаем оплату взноса нашей обязанностью, со стороны руководства клуба принимаются все необходимые меры по выполнению обязательств. В частности, со стороны клуба были подготовлены и направлены официальные обращения с партнерским предложением в адрес более 150-и крупнейших государственных и частных организаций и предприятий Беларуси, а также направлены обращения о поддержке в Президентский спортивный клуб и Национальный олимпийский комитет. На данный момент обращения находятся на рассмотрении у руководителей», – говорится в сообщении.

 
 
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Гандбольный клуб «Витязь» не смог оплатить участие в чемпионате, но прояснил, почему так произошло.
 
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