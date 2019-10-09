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Канашиц о невызове Глеба в сборную: «Будь это отборочный турнир чемпионата по рыбалке — здесь бы ему равных не было»

10.10.2019 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о невызове Александра Глеба в сборную Беларуси.

«На вопрос журналистов, планирует ли Мархель привлекать к матчам за сборную Александра Глеба, он ответил: «Вы поймите, что нужно держать уровень, а не в «Ислочи» на замену выходить». То есть — не планирует. По крайней мере, в этом сезоне. Оно, пожалуй, и справедливо: будь это отборочный турнир чемпионата по рыбалке — здесь бы Глебу равных не было, а вот выдержать на поле 90 минут и повести за собой партнеров он уже вряд ли способен.

Однако данное тренерское решение означает, что наш выдающийся полузащитник свою карьеру в сборной, по сути, закончил. Ибо в недавнем интервью программе «Второе дыхание» на «Альфа Радио» Глеб заявил, что нынешний год для него последний в роли действующего футболиста», – написал Канашиц.

 
 
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Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о невызове Александра Глеба в сборную Беларуси.
 
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