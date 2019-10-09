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Париматч-Экстралига. «Шахтер» против «Гомеля», «Динамо» Молодечно играет с «Металлургом», «Могилев» – «Лида»

10.10.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экстралига А

Динамо Молодечно – Металлург Жлобин
Дата проведения
10 октября, 19.00
Онлайн матча Видео

 

Шахтер Солигорск – Гомель
Дата проведения
10 октября, 19.00
Онлайн матча Видео
Могилев – Лида
Дата проведения
10 октября, 19.00
Онлайн матча Видео

Таблица Париматч-Экстралиги

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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