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Париматч-Экстралига. «Шахтер» против «Гомеля», «Динамо» Молодечно играет с «Металлургом», «Могилев» – «Лида»
10.10.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экстралига А
Могилев – Лида
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Париматч-Экстралига. «Шахтер» против «Гомеля», «Динамо» Молодечно играет с «Металлургом», «Могилев» – «Лида»
Экстралига А Таблица Париматч-Экстралиги.
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