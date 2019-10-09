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«Чемпионат»: Осипков пропустит больше месяца. Энрот выбыл на срок от 10 до 14 дней

10.10.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратари минского «Динамо» Йонас Энрот и Александр Осипков в ближайшее время не вернутся в строй и не помогут «зубрам», сообщает «Чемпионат».

У Осипкова подозрение на надрыв паховых связок. По предварительным прогнозам, Александр пропустит больше месяца. У шведского вратаря диагностирован сбой сердечного ритма. Энрот пропустит от 10 до 14 дней.

На выезд минское «Динамо» отправилось с вратарской бригадой в составе Михаила Карнаухова и Никиты Толопило.

«Динамо» проиграло худшей команде КХЛ: 19-летний Толопило пропустил трижды за 10 минут, но казнить его не надо

 
 
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Вратари минского «Динамо» Йонас Энрот и Александр Осипков в ближайшее время не вернутся в строй и не помогут «зубрам», сообщает «Чемпионат».
 
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