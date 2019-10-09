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Александр Нойок: «Что Милевский говорит про меня, когда у него настроение плохое? Что я таджик вонючий»
10.10.2019 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Милевским.
– Милевский – максималист по жизни. Что не так, если у него настроения нету... А если он еще кофе не попил. В машину садится, и там я про себя выслушиваю все. Но нельзя ж в ответ сказать легенде (улыбается).
- Что он тебе говорит?
– Когда у него хорошее настроение, то мы обсуждаем и ресторанчик, и как кто вчера посидел, что пил, с кем общался.
- А что он говорит, когда у него плохое настроение
– Про меня? Ну что я таджик вонючий (смеется). Нормально. Напихает, а потом руки поднимает, мол, все нормально.
- Ты с Милей много времени проводишь
– Мы живем в одном доме. А как нам вместе время не проводить? Украинцы же, – сказал Нойок.
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Александр Нойок: «Что Милевский говорит про меня, когда у него настроение плохое? Что я таджик вонючий»
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Милевским.
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