Александр Нойок: «Что Милевский говорит про меня, когда у него настроение плохое? Что я таджик вонючий»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Милевским.

– Милевский – максималист по жизни. Что не так, если у него настроения нету... А если он еще кофе не попил. В машину садится, и там я про себя выслушиваю все. Но нельзя ж в ответ сказать легенде (улыбается).

- Что он тебе говорит?

– Когда у него хорошее настроение, то мы обсуждаем и ресторанчик, и как кто вчера посидел, что пил, с кем общался.

- А что он говорит, когда у него плохое настроение

– Про меня? Ну что я таджик вонючий (смеется). Нормально. Напихает, а потом руки поднимает, мол, все нормально.

- Ты с Милей много времени проводишь

– Мы живем в одном доме. А как нам вместе время не проводить? Украинцы же, – сказал Нойок.