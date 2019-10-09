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Мирончик-Иванова о своих фото в Instagram во время ЧМ: «В свободное время могу делать, что хочу»
10.10.2019 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о
– Фотографии из Катара, которые вы опубликовали в своем аккаунте в «Инстаграме», вызвали бурную реакцию у ваших подписчиков и болельщиков. Часто ли приходится читать негативные комментарии из разряда «лучше бы тренировалась, а не снимки постила»?
– Если честно, эти фото разместила для себя, своих близких и мужа. А то, что пишут остальные… Я не против, люблю критику. Но в свободное время могу делать, что хочу. Например, могу фотографироваться в красивых условиях красивой экзотической страны, не выезжая из отеля. К тому же это не мешает тренировкам.
Все девочки любят фотографироваться, это сейчас модно. «Инстаграм» веду для себя. Друзья говорят мне: «Давай, развивай, будет больше подписчиков». Но я не гонюсь за этим – не вижу смысла. Может, когда-нибудь потом серьезно займусь продвижением аккаунта. Но пока у меня совсем другие цели, – сказала Мирончик-Иванова.
Отметим, что белорусская легкоатлетка заняла пятое место.
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Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о своих фото в Instagram во время чемпионата мира в Катаре.
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