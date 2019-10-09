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Клопп – Ватцке: «Вернуться в «Боруссию»? Вы рехнулись, пили?»
10.10.2019 13:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель совета директоров дортмундской
В мае 2018 года Ватцке позвонил Клоппу и предложил вернуться.
«В какой-то момент мой телефон зазвонил, когда я был в самолете. Это был Ватцке: «Юрген, ты должен вернуться». Я засмеялся и подумал, что он шутит.
Вы рехнулись? Пили, что ли? Как вам вообще пришло это в голову, у меня еще несколько лет [по контракту] в
Не знаю, насколько он был серьезен в тот момент, но я понял, что он хотел, чтобы я был более готов к ответу», – приводятся в книге воспоминания Клоппа.
«Я знал, что Юрген скажет «нет», что он отработает свой контракт в «Ливерпуле». Но если есть стремление пойти в новом направлении, а в этот момент нам в «Боруссии» нужно было найти новый путь, то мне нужно было хотя бы спросить Юргена, возможно ли это [его возвращение].
Я совсем не ожидал, что это произойдет, но я бы никогда не простил себя, если бы не спросил его в тот момент», – написал Ватцке.
Книга Ватцке Real Love: A life with BVB вышла 9 октября.
Юрген Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» в период с 2008 по 2015 год. Он дважды выигрывал с командой чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.
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