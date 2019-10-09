Дмитрий Коваленок: «Мы сделали шаг, чтобы талантливые ребята с гродненской области не попадали в БАТЭ, «Шахтер» и другие клубы»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор Дмитрий Коваленок рассказал о создании совета клубов Гродненской области.

«Раньше у нас иногородних не было. И шаг этот сделан для того, чтобы талантливые ребята с области не попадали в , «Шахтер» и другие клубы, где все это уже давно есть.

Мы создали совет клубов Гродненской области, куда входят «Неман», «Лида», «Сморгонь», «Слоним-2017». Хотели зацепить «Ошмяны», но клуб отказался. Видимо, там себя больше считают представителями Минской области. В общем, договорились, что не будем терять ребят. Хотим, чтобы клубы, по возможности, работали на главную команду региона», – сказал Коваленок.

«Неману» надоело терять талантливых ребят – теперь клуб набирает иногородних и вообще за год потратил на детей 250 тыс. долларов