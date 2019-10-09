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Роман Пилипчук: «Контракта со «Спартаком» нет. В будущем возможно сотрудничество»
10.10.2019 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возможном возвращении в
«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество.
Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.
Ранее сообщалось, что специалист
Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.
С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».
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Тренер Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак».
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