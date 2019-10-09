Роман Пилипчук: «Контракта со «Спартаком» нет. В будущем возможно сотрудничество»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Роман Пилипчук прокомментировал информацию о возможном возвращении в .

«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество.

Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», – сказал Пилипчук.

Ранее сообщалось, что специалист может войти в штаб нового тренера красно-белых.

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».

Пилипчук возвращается в «Спартак»: одни считают, что это он выиграл чемпионство, другие – что подсиживал Карреру