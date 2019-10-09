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Беларусь  – Эстония. Скавыш, Савицкий и Гутор сыграют с первых минут, Лаптев и Ковалев остались в запасе

10.10.2019 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы сборной Беларуси и Эстонии на матч квалификации Евро-2020.

Беларусь: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Стасевич, Яблонский, Маевский, Драгун, Савицкий, Скавыш.

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Веретило, Волков, Наумов, Золотов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Шевченко, Лаптев, Лисакович.

Эстония: Лепметс, Кяйт, Сорга, Зенев, Оямаа, Крейда, Васильев, Метс, Калласте, Баранов, Тенисте.

Запасные: Меэритс, Игонен, Камс, Пикк, Вихманн, Антонов, Лийвак, Синявский, Саппиннен, Кууск, Миллер, Айнсалу.

Матч начнется в 19.00.

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Tribuna.com проведет и отдельную текстовую трансляцию

 
 
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Стали известны составы сборной Беларуси и Эстонии на матч квалификации Евро-2020.
 
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