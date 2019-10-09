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Беларусь – Эстония. Скавыш, Савицкий и Гутор сыграют с первых минут, Лаптев и Ковалев остались в запасе
10.10.2019 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы сборной Беларуси и Эстонии на матч квалификации Евро-2020.
Беларусь: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Стасевич, Яблонский, Маевский, Драгун, Савицкий, Скавыш.
Запасные: Чичкан, Хаткевич, Веретило, Волков, Наумов, Золотов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Шевченко, Лаптев, Лисакович.
Эстония: Лепметс, Кяйт, Сорга, Зенев, Оямаа, Крейда, Васильев, Метс, Калласте, Баранов, Тенисте.
Запасные: Меэритс, Игонен, Камс, Пикк, Вихманн, Антонов, Лийвак, Синявский, Саппиннен, Кууск, Миллер, Айнсалу.
Матч начнется в 19.00.
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Беларусь – Эстония. Скавыш, Савицкий и Гутор сыграют с первых минут, Лаптев и Ковалев остались в запасе
Стали известны составы сборной Беларуси и Эстонии на матч квалификации Евро-2020.
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