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Владимир Путин: «Мой первый вид спорта – бокс. Там мне сломали нос»
10.10.2019 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент России Владимир Путин рассказал о занятиях боксом.
«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос.
К врачу не ходил, все очень долго срасталось. Потом я уже перешел в другой спорт», – сказал Путин на встрече с боксерами в рамках выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».
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Президент России Владимир Путин рассказал о занятиях боксом.
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