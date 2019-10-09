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Владимир Путин: «Мой первый вид спорта – бокс. Там мне сломали нос»

10.10.2019 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент России Владимир Путин рассказал о занятиях боксом.

«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос.

К врачу не ходил, все очень долго срасталось. Потом я уже перешел в другой спорт», – сказал Путин на встрече с боксерами в рамках выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».

 
 
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Президент России Владимир Путин рассказал о занятиях боксом.
 
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