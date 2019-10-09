ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл чемпионат мира среди железнодорожников

10.10.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси, которую представляет гомельский «Локомотив», стала двукратным чемпионом мира по футболу Международного спортивного союза железнодорожников.

Подопечные Андрея Горовцова и Геннадия Шабуни повторили успех минувшего мирового первенства по футболу среди железнодорожников, обыграв в финале чемпионата МССЖ сборную России со счетом 2:1.

В финальном матче сборная Беларуси встретилась с победителем второго полуфинала сборной России, обыгравшая сборную Бельгии со счетом 5:2.

И в решающем финальном матче белорусские железнодорожники взяли верх над российской сборной, обыграв их со счетом 2:1. Золото гомельской команде принесли голы Максима Санца и Дмитрия Свириденко.

Таким образом, гомельская команда «Локомотив», представлявшая Беларусь на международном уровне во второй раз подряд завоевала чемпионский титул.

Состав сборной Беларуси на чемпионат мира по футболу МССЖ-2019: Андрей Силивончик, Сергей Шевченко, Максим Санец, Андрей Кухаренок, Андрей Соловей, Денис Козловский, Ярослав Макушинский, Павел Марков, Дмитрий Свириденко, Евгений Кудаш, Сергей Бондаренко, Дмитрий Вашкель, Владимир Старостин, Сергей Хмелев, Алексей Кравченко и Евгений Ханеня. Тренеры: Андрей Горовцов и Геннадий Шабуня.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси, которую представляет гомельский «Локомотив», стала двукратным чемпионом мира по футболу Международного спортивного союза железнодорожников.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роман Пилипчук: «Контракта со «Спартаком» нет. В будущем возможно сотрудничество»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика