Гомельский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл чемпионат мира среди железнодорожников

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси, которую представляет гомельский «Локомотив», стала двукратным чемпионом мира по футболу Международного спортивного союза железнодорожников.

Подопечные Андрея Горовцова и Геннадия Шабуни повторили успех минувшего мирового первенства по футболу среди железнодорожников, обыграв в финале чемпионата МССЖ сборную России со счетом 2:1.

В финальном матче сборная Беларуси встретилась с победителем второго полуфинала сборной России, обыгравшая сборную Бельгии со счетом 5:2.

И в решающем финальном матче белорусские железнодорожники взяли верх над российской сборной, обыграв их со счетом 2:1. Золото гомельской команде принесли голы Максима Санца и Дмитрия Свириденко.

Таким образом, гомельская команда «Локомотив», представлявшая Беларусь на международном уровне во второй раз подряд завоевала чемпионский титул.

Состав сборной Беларуси на чемпионат мира по футболу МССЖ-2019: Андрей Силивончик, Сергей Шевченко, Максим Санец, Андрей Кухаренок, Андрей Соловей, Денис Козловский, Ярослав Макушинский, Павел Марков, Дмитрий Свириденко, Евгений Кудаш, Сергей Бондаренко, Дмитрий Вашкель, Владимир Старостин, Сергей Хмелев, Алексей Кравченко и Евгений Ханеня. Тренеры: Андрей Горовцов и Геннадий Шабуня.