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Матч Беларусь – Эстония посетили 11300 зрителей

10.10.2019 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч квалификаци Евро-2020 посетили 11300 тыс зрителей.

Матч начался в 19.00, а сборная впервые после длительного перерыва вернулась к проведению матчей в Минске.

Напомним, стадион «Динамо» вмещает 22246 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч квалификаци Евро-2020 посетили 11300 тыс зрителей.
 
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