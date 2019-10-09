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Михаил Мархель: «Мы заслуживали победу, но сегодня был не наш день»

10.10.2019 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал ничью с Эстонией (0:0) в квалификации Евро-2020.

– Игра получилось такой, как мы и ожидали. Было очень важно реализовать моменты. В первом тайме игра у нас несколько не получилась в плане атакующих действий. Во втором постарались внести коррективы, в том числе и заменами.

Моменты у нас были – я считаю, мы заслуживали победу, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Нас немножко подвела реализация, поэтому такой результат.

– Какой итог более закономерен для нынешнего состояния сборной: победа месячной давности или сегодняшняя ничья?

– Я считаю, по созданным моментам и качеству игры мы выглядели сильнее эстонцев. Но, если в Таллинне нам удалось забить победный гол, здесь не получилось. Ребята старались выполнять то, что от них требовалось. Но это футбол. Бывают и такие дни.

– Могла ли быть недооценка соперника со стороны белорусских футболистов?

– Ни в коем случае. Мы их настраивали. Те ребята, которые были на предыдущем сборе и играли с Эстонией, видели и понимали... В процессе подготовки мы пытались донести до них, что это очень хорошая команда. Так сегодня и вышло. Местами они неплохо контролировали мяч – нам было тяжело, особенно в первом тайме. Поэтому мы с большим уважением относимся к эстонской команде, – сказал Мархель.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал ничью с Эстонией (0:0) в квалификации Евро-2020.
 
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