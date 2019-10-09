|
Болельщики вывесили баннер #Капскістадыён на матче Беларусь – Эстония
10.10.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Болельщики вывесили баннер #Капскістадыён на матче квалификации Евро-2020 Беларусь – Эстония, который прошел на стадионе «Динамо».
Напомним, использование тега #Капскістадыён и публикация соответствующих картинок в соцсетях является частью флешмоба, целью которого является переименование стадиона «Борисов-Арена» в честь умершего в прошлом году президента БАТЭ Анатолия Капского.
Подключился Брест и почти вся основа БАТЭ. Кто поддержал флешмоб #КапскіСтадыён
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики вывесили баннер #Капскістадыён на матче квалификации Евро-2020 Беларусь – Эстония, который прошел на стадионе «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)