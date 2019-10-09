Бывший игрок «Барановичей» Дегтерев: «На стадионе построен туалет за 500 тыс долларов. Просто уму непостижимо»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Барановичей» Александр Дегтерев в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о «золотом» туалете, построенном за трибуной стадиона.

– Какая зарплата в «Барановичах»?

– Она в нескольких диапазонах. Некоторые парни получали по двести пятьдесят рублей. Потом — пятьсот-шестьсот. Ну и пару ставок на двести рублей выше. Вообще для первой лиги это самые маленькие деньги, какие только могут быть. Не знаю, как ребята, причем приезжие, жили на двести пятьдесят рублей в месяц. Для меня до сих пор загадка. Но опять же это говорит об уровне футболистов, раз они на такое соглашались.

– От какой истории волосы дыбом?

– На стадионе несколько лет назад построили за трибуной отдельный туалет. Все говорят, что за это отдали пятьсот тысяч долларов. А там кабинок, может, десять. И открывается всего два раза в месяц, когда домашние игры. И ради этого такие деньги? Да за них можно было и два поля построить, и команду сделать под выход в высшую лигу! В голове не укладывается, как такую сумму можно было на туалет потратить. Просто уму непостижимо, – сказал Дегтярев.

«Барановичи» с двумя набранными очками после 22 игр идут последними в таблице первой лиги чемпионата страны.