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Иван Маевский: «Если болельщики нас освистали, то это их право. Значит, они так считают»

10.10.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский подвел итог домашнего матча отбора на Евро-2020 против Эстонии (0:0), прокомментировал свист трибун после игры, а также отметил, что все будут рады ничейному результату в воскресном матче против Нидерландов.

– Сегодня была боевая игра. Мы начали неплохо, но не удался конец первого тайма. После перерыва создали много хороших моментов, которые нужно было реализовывать. Но мы не смогли забить, поэтому нулевой счет считаю закономерным. Однако, если смотреть по моментам, то мы больше наиграли на победу.

– Что не получилось в конце первого тайма?

– Начали неплохо, а потом что-то потеряли нити игры, действовали неагрессивно и некомпактно. То есть эстонцы легко контролировали мяч. Наверное, мы немного неправильно располагались – далеко друг от друга.

– Как прокомментируете свист трибун после финального свистка?

– Хочу сказать болельщикам спасибо за то, что они пришли нас поддержать в такую погоду. Но, если они нас освистали, то это их право. Значит, они так считают.

– Далее матч с Голландией Там счет 0:0 будет уже хорошим результатом?

– Я думаю, все понимают, что Голландия – это одна из лучших команды в мире на данный момент, поэтому ничей, я думаю, все будут рады. Но мы всегда играем на положительный результат, – сказал Маевский.

Матч Голландия – Беларусь пройдет 13 октября на стадионе «Динамо».

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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский подвел итог домашнего матча отбора на Евро-2020 против Эстонии (0:0), прокомментировал свист трибун после игры, а также...
 
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