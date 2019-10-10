Максим Скавыш: «Ребят, мы старались. Хотелось бы, чтобы в трудную минуту нас поддерживали, а не свистели»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче отбора на Евро-2020 против команды Эстонии, выразил свое отношение к свисту трибун после игры, а также рассказал, что остался недоволен качеством газона на «Динамо».

– Получилась непростая игра. Поле сегодня было очень тяжелым. Многое не получалось как раз таки из-за него. Но в то же время создали достаточно моменты, чтобы победить. Жаль, не смогли их реализовать.

– После матча трибуны освистали команду. Как это воспринимаете?

– Слышал. Неприятно. Понятно, что каждый делает то, что считает нужным, но хотелось бы, чтобы в трудную минуту нас наоборот поддерживали, а не свистели. Например, у нас что-то не получается, Эстония берет мяч под свой контроль, так нужно в этот момент подбодрить. Но, наверное, это мы своей игрой их заставили так реагировать. Постараемся, чтобы в следующий раз такого не было.

– И по игре не сказать, что не старались. На поле было видно желание.

– Ребят, мы старались. Вся команда выложилась. У всех на душе есть осадок от того, что мы играли на победу, но не получилось. Это футбол, так бывает.

– Обидно, что не все видят старания сборной? Это я о болельщиках.

– Всегда, когда смотришь футбол со стороны, то все кажется намного проще. Но, я думаю, им тоже надо куда-то выплескивать свои негативные эмоции. Ну пускай здесь, может тогда дома нормально будет.

– Какие впечатления от возвращения на «Динамо»?

– В Минске всегда приятно играть. Ехать меньше :-) А так, меня и «Борисов-Арена» полностью устраивает.

– Но тут как обычно какие-то проблемы с газоном?

– Ну да, тут всегда так. Даже в сухую погоду ноги как-то по-другому себя чувствуют, а под дождем, так тем более. Газон был очень мягкий – ноги ехали.

– С такой игрой с Нидерландами будет тяжело рассчитывать на положительный результат.

– С Нидерландами с любой игрой непросто. Понятно, что это футбол и должно много факторов сойтись. В воскресение может уже голландцы будут говорить про плохой газон.

– На этой игре ожидается аншлаг. Это придаст сил?

– Безусловно. Всегда, когда ты приезжаешь играть за сборную у тебя мотивация зашкаливает независимо от количества людей на трибунах. Но, если придет полный стадион, то для нас белорусов, это круто. Мы не разбалованы высокой посещаемостью. Конечно, болельщики придадут дополнительной мотивации. Будем биться.