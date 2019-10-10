ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Скавыш: «Ребят, мы старались. Хотелось бы, чтобы в трудную минуту нас поддерживали, а не свистели»

11.10.2019 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче отбора на Евро-2020 против команды Эстонии, выразил свое отношение к свисту трибун после игры, а также рассказал, что остался недоволен качеством газона на «Динамо».

– Получилась непростая игра. Поле сегодня было очень тяжелым. Многое не получалось как раз таки из-за него. Но в то же время создали достаточно моменты, чтобы победить. Жаль, не смогли их реализовать.

– После матча трибуны освистали команду. Как это воспринимаете?

– Слышал. Неприятно. Понятно, что каждый делает то, что считает нужным, но хотелось бы, чтобы в трудную минуту нас наоборот поддерживали, а не свистели. Например, у нас что-то не получается, Эстония берет мяч под свой контроль, так нужно в этот момент подбодрить. Но, наверное, это мы своей игрой их заставили так реагировать. Постараемся, чтобы в следующий раз такого не было.

– И по игре не сказать, что не старались. На поле было видно желание.

– Ребят, мы старались. Вся команда выложилась. У всех на душе есть осадок от того, что мы играли на победу, но не получилось. Это футбол, так бывает.

– Обидно, что не все видят старания сборной? Это я о болельщиках.

– Всегда, когда смотришь футбол со стороны, то все кажется намного проще. Но, я думаю, им тоже надо куда-то выплескивать свои негативные эмоции. Ну пускай здесь, может тогда дома нормально будет.

– Какие впечатления от возвращения на «Динамо»?

– В Минске всегда приятно играть. Ехать меньше :-) А так, меня и «Борисов-Арена» полностью устраивает.

– Но тут как обычно какие-то проблемы с газоном?

– Ну да, тут всегда так. Даже в сухую погоду ноги как-то по-другому себя чувствуют, а под дождем, так тем более. Газон был очень мягкий – ноги ехали.

– С такой игрой с Нидерландами будет тяжело рассчитывать на положительный результат.

– С Нидерландами с любой игрой непросто. Понятно, что это футбол и должно много факторов сойтись. В воскресение может уже голландцы будут говорить про плохой газон.

– На этой игре ожидается аншлаг. Это придаст сил?

– Безусловно. Всегда, когда ты приезжаешь играть за сборную у тебя мотивация зашкаливает независимо от количества людей на трибунах. Но, если придет полный стадион, то для нас белорусов, это круто. Мы не разбалованы высокой посещаемостью. Конечно, болельщики придадут дополнительной мотивации. Будем биться.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче отбора на Евро-2020 против команды Эстонии, выразил свое отношение к...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Маевский: «Если болельщики нас освистали, то это их право. Значит, они так считают»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика