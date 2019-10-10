Александр Дегтерев о «Барановичах»: «Переходили с макарон на «Роллтон». Это просто выживание»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Барановичей» Александр Дегтерев в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о голодных временах в клубе.

– Иногородние футболисты живут на стадионе или на съемных квартирах?

– На стадионе. И это единственный позитив. На «Локомотиве» мини-гостиница именно для игроков. Она лучше, чем в Слониме, Орше или Сморгони, где вообще жили в детском саду. Так что по жилью никаких вопросов. Да и сам город понравился. Красивый центр, есть где погулять, провести досуг. Если зарплата одинаковая, то условному Лунинцу футболисты, конечно, предпочтут Барановичи.

– А питание? Хотя бы раз в день после тренировок кормили?

– Ну что вы, бросьте! Приезжих парней в команде было около десяти. И ребятам помоложе с мизерными зарплатами приходилось туго. Перебивались кто как. Переходили с макарон на «Роллтон». Это просто выживание. Ни о каком правильном питании речь не шла. Хочешь — голодай, хочешь — ешь что угодно. Было грустно на это смотреть. Ни в какие рамки не лезет! Могли хотя бы в какой-то столовой одноразовое питание организовать. Это же минимальные деньги.

Но опять же, значит, так надо было властям. Вот показательная история. Прошли два-три тура. У нас построение на тренировке. А здесь — мэр на стадионе со своей свитой! Подходит к полю, метрах в пятнадцати от нас. Ну, думаю, подбодрит, пару красивых слов скажет. А они постояли, развернулись и ушли. Даже с командой не поздоровались, – сказал Дегтерев.