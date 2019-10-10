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«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча

11.10.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча
Поединок 24-го тура в Речице состоится в субботу, 12 октября, на стадионе «Центральный». Начало в 15.00.

В связи с тем, что нынешний речицкий клуб не является правопреемником ни «Ведрича», ни «Речицы-2014», субботний матч будет лишь вторым в истории противостояний соперников. Первый, напомним, был сыгран 8 июня в Пинске и завершился победой гостей со счётом 2:0.

На сегодняшний день речичане занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея 37 очков. Причём, на своём поле «мебельщики» набрали меньше половины из них — семнадцать: пять побед, две ничьи, три поражения, разница мячей 16:14. Одержав минимальную викторию (1:0) в 20-м туре над «Химиком», в следующих трёх играх речичане добыли лишь одно очко, при этом ни разу не поразив ворота своих соперников.

Обосновавшаяся на тринадцатом месте «Волна» имеет в своём активе 16 баллов. Их них на выезде пинчане набрали всего шесть: +1=3-6, разница мячей 8:16. В семи матчах второго круга «бело-синие» одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, три из которых в трёх последних турах.

Обслуживать матч назначена бригада судей из Гродно во главе с Сергеем Красниковым. Его помощники — Александр Савош и Виталий Дорош. Четвёртый арбитр — Дмитрий Терещенко (Хойники). Инспектор — Анатолий Седнёв (Могилёв).

По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск».

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«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча«Речицадрев» — «Волна»: анонс матча

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