|
Андрей Леончик: «Я и раньше был за ПФЛ. В лиге будет более профессиональный подход»
11.10.2019 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Шахтера» Андрей Леончик поделился мнением о создании ПФЛ, инициированной боссом брестского «Динамо» Александром Зайцевым.
«Я и раньше был за ПФЛ, и пока свое мнение не поменял. Надеюсь, что в лиге будет более профессиональный подход к вопросам регулирования чемпионата и всем, что с ним связано. Мне кажется, вопросы будут решаться более оперативно, с учетом интересов всех клубов, а не каких-то отдельных личностей.
Хотелось бы, чтобы ПФЛ занималась только высшей лигой. Думаю, в таком случае было бы больше профессионализма и толку, чем когда ты распыляешься на все подряд», – сказал Леончик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Шахтера» Андрей Леончик поделился мнением о создании ПФЛ, инициированной боссом брестского «Динамо» Александром Зайцевым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)