Андрей Леончик: «Я и раньше был за ПФЛ. В лиге будет более профессиональный подход»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» Андрей Леончик поделился мнением о создании ПФЛ, инициированной боссом брестского «Динамо» Александром Зайцевым.

Зайцев о том, зачем ему ПФЛ: «Все, что хочет Зайцев – заработать. В брестское «Динамо» вкладываю из своего кармана»

«Я и раньше был за ПФЛ, и пока свое мнение не поменял. Надеюсь, что в лиге будет более профессиональный подход к вопросам регулирования чемпионата и всем, что с ним связано. Мне кажется, вопросы будут решаться более оперативно, с учетом интересов всех клубов, а не каких-то отдельных личностей.

Хотелось бы, чтобы ПФЛ занималась только высшей лигой. Думаю, в таком случае было бы больше профессионализма и толку, чем когда ты распыляешься на все подряд», – сказал Леончик.