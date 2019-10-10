Евгений Шевченко: «Громыко говорит, что он лучший футболист. Как Златан. Любимая шутка: я буду в тройке в конкурсе «Golden boy»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Минска» Евгений Шевченко поделился мнением о хавбеке «Шахтера» .

- Самый необычный партнер в твоей карьере?

— У Валеры Громыко есть фишка. Говорит, что он лучший футболист. Как . Любимая шутка: я буду в тройке в конкурсе «Golden boy». Но в этом же нет ничего плохого, – сказал Шевченко.