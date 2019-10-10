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Квалификация Евро-2020. Англия в гостях у Чехии, Португалия – Люксембург, Франция против Исландии
11.10.2019 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В квалификации Евро-2020 Португалия принимает Люксембург, Англия на выезде играет с Чехией, Франция встречается с Исландией, Украина – с Литвой.
Квалификация Евро-2020
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В квалификации Евро-2020 Португалия принимает Люксембург, Англия на выезде играет с Чехией, Франция встречается с Исландией, Украина – с Литвой.
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