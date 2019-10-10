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Квалификация Евро-2020. Англия в гостях у Чехии, Португалия – Люксембург, Франция против Исландии

11.10.2019 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В квалификации Евро-2020 Португалия принимает Люксембург, Англия на выезде играет с Чехией, Франция встречается с Исландией, Украина – с Литвой.

Квалификация Евро-2020

Чехия – Англия
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Синот-Тип Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Португалия – Люксембург
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика

 

Исландия – Франция
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Украина – Литва
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Металлист»
превью матча онлайн статистика

 

Андорра – Молдова
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика

 

Турция – Албания
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика

 

Черногория – Болгария
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

 
 
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В квалификации Евро-2020 Португалия принимает Люксембург, Англия на выезде играет с Чехией, Франция встречается с Исландией, Украина – с Литвой.
 
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