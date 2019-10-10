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Капитан сборной Эстонии: «Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники»

11.10.2019 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник и капитан сборной Эстонии Константин Васильев поделился впечатлениями от выездной игры с командой Беларуси (0:0).

«У меня был хороший шанс забить, но белорусы тоже имели пару возможностей поразить ворота. Эта ничья нужна была нам для восстановления уверенности в себе, так что результатом мы можем быть довольны.

У нас в команде появились новые ребята, для них это большой вызов. Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники», — цитирует Васильева портал sport.postimees.ee.

Счет с Эстонией – отстой, но были и занятные моменты: Лаптев топтал соперников еще на разминке, у Мархеля есть смелость

 
 
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Полузащитник и капитан сборной Эстонии Константин Васильев поделился впечатлениями от выездной игры с командой Беларуси (0:0).
 
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