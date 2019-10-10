Капитан сборной Эстонии: «Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник и капитан сборной Эстонии Константин Васильев поделился впечатлениями от выездной игры с командой Беларуси (0:0).

«У меня был хороший шанс забить, но белорусы тоже имели пару возможностей поразить ворота. Эта ничья нужна была нам для восстановления уверенности в себе, так что результатом мы можем быть довольны.

У нас в команде появились новые ребята, для них это большой вызов. Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники», — цитирует Васильева портал sport.postimees.ee.

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