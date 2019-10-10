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Матвеев стал главным тренером женской сборной Беларуси. Параллельно он будет работать в российском клубе «Динамо-Метар»

11.10.2019 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер челябинского клуба Денис Матвеев возглавит женскую сборную Беларуси. 40-летний специалист рассказал о своем назначении.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить сборную страны, в которой я родился и рос.  Честно скажу, что очень рад принять команду. Много лет я шел к этой цели и прикладывал немало усилий, чтобы вырасти как тренер в профессиональном плане. Теперь буду стремиться к тому, чтобы сборная Беларуси показывала тот волейбол, который от нее ждут», – сказал Матвеев.

Новый главком сборной будет совмещать работу в клубе и сборной.

Отметим, что в нынешнем сезоне контракт с «Динамо-Метар» заключили два игрока национальной сборной Беларуси – Татьяна Маркевич и Анна Калиновская.

 
 
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Главный тренер челябинского клуба Денис Матвеев возглавит женскую сборную Беларуси.
 
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