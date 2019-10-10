Начальник «Динамо» Молодечно о зарплате Нойока: «Вы не представляете, что в раздевалке творилось, когда об этом читали. У нас топовый хоккеист получает 6 тыс рублей»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник команды молодечненского «Динамо» Дмитрий Мельник сравнил зарплаты футболистов и хоккеистов.

Александр Нойок: «В минском «Динамо» получал 8 тысяч долларов. Самая большая зарплата была в «Металлисте» – 30 тысяч»

«Стало ли сложнее работать? Я не скажу, что стало сложнее работать. Если по ограничениям возрастным. Конечно, по финансам.