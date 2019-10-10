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Начальник «Динамо» Молодечно о зарплате Нойока: «Вы не представляете, что в раздевалке творилось, когда об этом читали. У нас топовый хоккеист получает 6 тыс рублей»
11.10.2019 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник команды молодечненского «Динамо» Дмитрий Мельник сравнил зарплаты футболистов и хоккеистов.
«Стало ли сложнее работать? Я не скажу, что стало сложнее работать. Если по ограничениям возрастным. Конечно, по финансам.
Особенно тяжело, когда читаешь заявление футболистов, которые выступают в нашем чемпионате, что
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Начальник «Динамо» Молодечно о зарплате Нойока: «Вы не представляете, что в раздевалке творилось, когда об этом читали. У нас топовый хоккеист получает 6 тыс рублей»
Начальник команды молодечненского «Динамо» Дмитрий Мельник сравнил зарплаты футболистов и хоккеистов.
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