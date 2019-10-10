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Начальник «Динамо» Молодечно о зарплате Нойока: «Вы не представляете, что в раздевалке творилось, когда об этом читали. У нас топовый хоккеист получает 6 тыс рублей»

11.10.2019 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник команды молодечненского «Динамо» Дмитрий Мельник сравнил зарплаты футболистов и хоккеистов.

Александр Нойок: «В минском «Динамо» получал 8 тысяч долларов. Самая большая зарплата была в «Металлисте» – 30 тысяч»

«Стало ли сложнее работать? Я не скажу, что стало сложнее работать. Если по ограничениям возрастным. Конечно, по финансам.

Особенно тяжело, когда читаешь заявление футболистов, которые выступают в нашем чемпионате, что они получают по 8 тысяч долларов. У нас такого даже близко не может быть, даже половины этого не может быть. У нас топовый хоккеист может получать зарплату в 6 тысяч белорусских рублей. И когда такие заявления, то вы не представляете, что в раздевалке творилось. Когда ребята это все читали и понимали, что хоккею на сегодняшний день такое отношение... Что мы во всем виноваты», – сказал Мельник в эфире «Овертайма».

 
 
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