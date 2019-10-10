ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исаев – Дегтереву: «Доброе утро. На такую зарплату живет добрая половина твоих сверстников в стране»

11.10.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на слова Александра Дегтерева о зарплатах в ФК «Барановичи».

«Саня, доброе утро. На такую зарплату живет добрая половина твоих сверстников в стране.Так они еще и на работу ходят каждый день, часов по 7-8. А еще люди живут на такие пенсии.

А в развитых странах ваши ровесники, играя в минорных лигах, тренируются три-четыре раза в неделю, а в остальное время работают. Минорные лиги это или этап для дальнейшего роста или дополнительный заработок», – написал Исаев в своем Facebook.

Александр Дегтерев: «Некоторые в «Барановичах» получали по 250 рублей. Не знаю, как ребята, причем приезжие, жили»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на слова Александра Дегтерева о зарплатах в ФК «Барановичи».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Начальник «Динамо» Молодечно о зарплате Нойока: «Вы не представляете, что в раздевалке творилось, когда об этом читали. У нас топовый хоккеист получает 6 тыс рублей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивые зимние сапоги вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика