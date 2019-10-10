Исаев – Дегтереву: «Доброе утро. На такую зарплату живет добрая половина твоих сверстников в стране»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев отреагировал на слова Александра Дегтерева о зарплатах в ФК «Барановичи».

«Саня, доброе утро. На такую зарплату живет добрая половина твоих сверстников в стране.Так они еще и на работу ходят каждый день, часов по 7-8. А еще люди живут на такие пенсии.

А в развитых странах ваши ровесники, играя в минорных лигах, тренируются три-четыре раза в неделю, а в остальное время работают. Минорные лиги это или этап для дальнейшего роста или дополнительный заработок», – написал Исаев в своем Facebook.

Александр Дегтерев: «Некоторые в «Барановичах» получали по 250 рублей. Не знаю, как ребята, причем приезжие, жили»