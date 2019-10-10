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Казьянин подписал двусторонний контракт на три года с минским «Динамо»
11.10.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Илья Казьянин по окончании просмотрового контракта подписал двусторонний контракт на три года с минским
19-летний нападающий сыграл 3 матча в
Подробную статистику игрока можно посмотреть
«Динамо» снова радует «Минск-Арену» победой. 19-летний белорус забил первым броском в КХЛ, но не забрал шайбу из-за «козлов»
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