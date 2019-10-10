Казьянин подписал двусторонний контракт на три года с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Илья Казьянин по окончании просмотрового контракта подписал двусторонний контракт на три года с минским , сообщает пресс-служба клуба.

19-летний нападающий сыграл 3 матча в , в которых забил 1 гол, проводя в среднем 4:54 на площадке. Предыдущим клубом хоккеиста был , за который в этом сезоне он провел 8 матчей, набрав 7 очков (5+2).

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.