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Казьянин подписал двусторонний контракт на три года с минским «Динамо»

11.10.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Илья Казьянин по окончании просмотрового контракта подписал двусторонний контракт на три года с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

19-летний нападающий сыграл 3 матча в КХЛ, в которых забил 1 гол, проводя в среднем 4:54 на площадке. Предыдущим клубом хоккеиста был «Могилев», за который в этом сезоне он провел 8 матчей, набрав 7 очков (5+2).

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Динамо» снова радует «Минск-Арену» победой. 19-летний белорус забил первым броском в КХЛ, но не забрал шайбу из-за «козлов»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Форвард Илья Казьянин по окончании просмотрового контракта подписал двусторонний контракт на три года с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
 
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