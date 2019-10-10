|
Канадец Холдейн возглавит мужскую сборную Беларуси
11.10.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Канадский специалист Джейсон Холдейн возглавит мужскую сборную Беларуси.
48-летний тренер был игроком команд из Бельгии и Франции, Италии и Греции, России, Турции и Болгарии. С «Канном» он выиграл Кубок ЕКВ, с «Пари Воллей» — Лигу чемпионов. А
Как тренер поработал с азербайджанским клубом «Азерйол» и сборной Канады.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский специалист Джейсон Холдейн возглавит мужскую сборную Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)