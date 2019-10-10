Канадец Холдейн возглавит мужскую сборную Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Канадский специалист Джейсон Холдейн возглавит мужскую сборную Беларуси.

48-летний тренер был игроком команд из Бельгии и Франции, Италии и Греции, России, Турции и Болгарии. С «Канном» он выиграл Кубок ЕКВ, с «Пари Воллей» — Лигу чемпионов. А

Как тренер поработал с азербайджанским клубом «Азерйол» и сборной Канады.