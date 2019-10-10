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Дмитрий Бага: «Дажынкі» — очень веселый и душевный праздник. Правда, никогда лично на нем не был»

11.10.2019 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о «Дожинках», которые состоятся 12 октября на «Борисов-Арене».

«Дажынкі» — очень веселый и душевный праздник. Правда, никогда лично на нем не был. Замечательно, что в нынешнем году он пройдет на «Борисов-Арене» — хороший повод, чтобы заглянуть на мероприятие, поучаствовать в каких-нибудь конкурсах.

Видел, какой марафет накануне наводили возле стадиона. Оборудовали специальную зону, установили детскую площадку. Сделали даже остановку для общественного транспорта в стилистике нашего футбольного клуба.

Приятно. «Дажынкі» меняют жизнь городов к лучшему, делают их уютными и притягательными для всех. Ведь даже когда праздник закончится, красота останется. Среди моих знакомых нет трактористов или комбайнеров, но я бесконечно благодарен нашим работягам на полях, которые выращивают урожай. Без них ничего не», – сказал Бага.

 
 
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 Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о «Дожинках», которые состоятся 12 октября на «Борисов-Арене».
 
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