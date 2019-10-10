|
Дмитрий Бага: «Дажынкі» — очень веселый и душевный праздник. Правда, никогда лично на нем не был»
11.10.2019 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о «Дожинках», которые состоятся 12 октября на «Борисов-Арене».
«Дажынкі» — очень веселый и душевный праздник. Правда, никогда лично на нем не был. Замечательно, что в нынешнем году он пройдет на «Борисов-Арене» — хороший повод, чтобы заглянуть на мероприятие, поучаствовать в каких-нибудь конкурсах.
Видел, какой марафет накануне наводили возле стадиона. Оборудовали специальную зону, установили детскую площадку. Сделали даже остановку для общественного транспорта в стилистике нашего футбольного клуба.
Приятно. «Дажынкі» меняют жизнь городов к лучшему, делают их уютными и притягательными для всех. Ведь даже когда праздник закончится, красота останется. Среди моих знакомых нет трактористов или комбайнеров, но я бесконечно благодарен нашим работягам на полях, которые выращивают урожай. Без них ничего не», – сказал Бага.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о «Дожинках», которые состоятся 12 октября на «Борисов-Арене».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)