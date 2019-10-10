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Средняя посещаемость сборной Беларуси в квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Хуже было только трижды

11.10.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость сборной Беларуси в матчах квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Только три раза за всю историю посещаемость отборочных матчей была хуже.

Посещаемость сборной за все сезоны в порядке убывания

Средняя посещаемость сборной Беларуси в квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Хуже было только трижды

Напомним, матч Беларусь – Эстония на стадионе «Динамо» посетило 11 300 зрителей. А на игру против Голландии, которая состоится 13 октября, все билеты проданы.

 
 
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Средняя посещаемость сборной Беларуси в матчах квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре.
 
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