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Средняя посещаемость сборной Беларуси в квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Хуже было только трижды
11.10.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость сборной Беларуси в матчах квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Только три раза за всю историю посещаемость отборочных матчей была хуже.
Посещаемость сборной за все сезоны в порядке убывания
Напомним, матч Беларусь – Эстония на стадионе «Динамо» посетило 11 300 зрителей. А на игру против Голландии, которая состоится 13 октября, все
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Средняя посещаемость сборной Беларуси в квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Хуже было только трижды
Средняя посещаемость сборной Беларуси в матчах квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре.
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