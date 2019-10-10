Средняя посещаемость сборной Беларуси в квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Хуже было только трижды

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость сборной Беларуси в матчах квалификации Евро-2020 составляет 9720 зрителей на игре. Только три раза за всю историю посещаемость отборочных матчей была хуже.

Посещаемость сборной за все сезоны в порядке убывания





Напомним, матч Беларусь – Эстония на стадионе «Динамо» посетило 11 300 зрителей. А на игру против Голландии, которая состоится 13 октября, все билеты проданы .