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Париматч-Экстралига. Новым главным тренером «Витебска» станет Каштанов

11.10.2019 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером «Витебска» станет Евгений Каштанов. Специалист вступит в должность в ближайшее время.

Почти всю карьеру Каштанов провел в белорусском чемпионате. Форвард выступал за «Юность», «Неман», «Витебск», «Брест» и «Металлург». В сезоне-2015/16 хоккеист провел 33 матча за польский клуб «Торунь». Кроме того, он выступал за юниорскую и молодежную сборные Беларуси. Каштанов четыре раза становился чемпионом Беларуси.

В 2017-м завершил игровую карьеру и с того времени работал тренером в основной команде «Витебска».

Сегодня главный тренер «медведей» Роман Юпатов расторг контракт с клубом по собственной инициативе. Он руководил командой с сезона-2018/19.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новым главным тренером «Витебска» станет Евгений Каштанов.
 
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