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Париматч-Экстралига. Новым главным тренером «Витебска» станет Каштанов
11.10.2019 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новым главным тренером «Витебска» станет Евгений Каштанов. Специалист вступит в должность в ближайшее время.
Почти всю карьеру Каштанов провел в белорусском чемпионате. Форвард выступал за «Юность», «Неман», «Витебск», «Брест» и «Металлург». В сезоне-2015/16 хоккеист провел 33 матча за польский клуб «Торунь». Кроме того, он выступал за юниорскую и молодежную сборные Беларуси. Каштанов четыре раза становился чемпионом Беларуси.
В 2017-м завершил игровую карьеру и с того времени работал тренером в основной команде «Витебска».
Сегодня главный тренер «медведей» Роман Юпатов расторг контракт с клубом по собственной инициативе. Он руководил командой с сезона-2018/19.
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Новым главным тренером «Витебска» станет Евгений Каштанов.
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