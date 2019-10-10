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Директор «Бреста» об инцидент с болельщиками в Орше: «Если пронесли какие-то запрещенные вещества на арену, значит, кто-то не досмотрел за этим»

11.10.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Бреста» Сергей Сушко прокомментировал поведение брестских фанатов на матче в Орше.

- Прокомментируйте инцидент, произошедший с болельщиками в Орше?

– Сначала я бы хотел высказать благодарность болельщикам за их поездку в далекую Оршу. Немногие коллективы экстралиги «А» могут похвастаться тем, что фанаты ездят за ними. Не могу сказать ничего про поведение наших болельщиков, потому что меня там не было. Чтобы корректно говорить, нужно было присутствовать на матче. Все меры предосторожности и организации игры у нас возложены на хозяев встречи, не хочу ничего утверждать, но если пронесли какие-то запрещенные вещества на арену, значит, кто-то не досмотрел за этим.

- То есть никаких санкций к «Бресту» не будет?

– Еще раз повторю: всеми вопросами по организации матчей занимается команда хозяев, и ответственность лежит исключительно на них. Я только краем уха слышал, что там были инциденты, говорили про дымовую шашку. Но кто ее зажег? Кого-то поймали за руку? Я не могу сказать, что это были болельщики «Бреста». Я этого не видел. И не хочу утверждать то, что не подкреплено фактами, – сказал Сушко.

Фанаты «Бреста» объявили о закрытии сектора

 
Теги: Брест
 
 
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