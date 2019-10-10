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Беларусь проведет тренировку перед игрой с Голландией на КФП АБФФ в связи с состоянием поля на «Динамо»
11.10.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
13 октября сборная Беларуси проведет матч квалификации Евро-2020 против Голландии.
12 октября команда Мархеля проведет предыгровую тренировку на КФП АБФФ. Решение об изменении места проведения тренировки национальной сборной Беларуси принято с учетом пожеланий УЕФА и стадиона «Динамо» в связи с состоянием футбольного поля.
В зависимости от решения УЕФА тренировка национальной сборной Нидерландов также может быть перенесена на запасное поле стадиона «Динамо». Пока планируется, что голландцы проведут тренировку на «Динамо».
Напомним, 10 октября на «Динамо» прошел матч Беларусь – Эстония.
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Беларусь проведет тренировку перед игрой с Голландией на КФП АБФФ в связи с состоянием поля на «Динамо»
13 октября сборная Беларуси проведет матч квалификации Евро-2020 против Голландии.
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