Маркизио о бомбардировках курдов Турцией: «Позор мировому сообществу»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» поделился мнением о ситуации в Сирии, где турецкие войска начали бомбардировки территории, которая находится под контролем курдов.

«Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей...» — написала Анна Франк в своем дневнике в 1942 году.

Сегодня, 77 лет спустя, в Сирии начались бомбардировки Турции курдов. Позор всему международному сообществу. Давайте также будем чувствовать ответственность за каждую жертву», — написал Маркизио в своем фейсбуке.