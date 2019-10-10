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Маркизио о бомбардировках курдов Турцией: «Позор мировому сообществу»
11.10.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса»
«Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей...» — написала Анна Франк в своем дневнике в 1942 году.
Сегодня, 77 лет спустя, в Сирии начались бомбардировки Турции курдов. Позор всему международному сообществу. Давайте также будем чувствовать ответственность за каждую жертву», — написал Маркизио в своем фейсбуке.
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о ситуации в Сирии, где турецкие войска начали бомбардировки территории, которая...
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