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Роналду забил 94-й гол за сборную в игре с Люксембургом. До мирового рекорда – 15 мячей

11.10.2019 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0, второй тайм).

34-летний футболист забил 94-й мяч в составе национальной команды.

Ему осталось 15 голов, чтобы сравняться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Кроме того, Роналду забил 9 голов в последних 5 матчах за Португалию во всех турнирах.

Криштиану также провел 161-й матч за Португалию. До европейского рекорда – 15 игр, до мирового – 23 матча.

 
 
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0, второй тайм).
 
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