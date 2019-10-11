Пинчук о ПФЛ: «Нельзя жить в старом деревянном доме и захотеть сразу переехать в современный, имея только коробку ржавых гвоздей в кармане»

Источник материала: Tribuna.com

Соучредитель «Ислочи» Владимир Пинчук поделился мнением о создании в Беларуси ПФЛ.

«Идея хорошая. Считаю, ПФЛ добавит нашему футболу профессионализма и даст клубам определенный импульс для развития, чтобы не было застоя и болота. Но нельзя жить в старом деревянном доме и захотеть сразу переехать в современный, имея только коробку ржавых гвоздей в кармане. Процесс должен идти планомерно и постепенно. Без скачков. Мы должны плавно переходить к ПФЛ. А не так, что мы весь наш старый мир разрушим, а потом создадим новый. Прежде чем что-то разрушать, должно уже быть что-то. Должен быть алгоритм, план, который нужно рассматривать и постепенно преодолевать трудности. Надо идти эволюционным путем, а не революционным», – сказал Пинчук.