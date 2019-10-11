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«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении контракта до 2024 года
11.10.2019 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«ПСЖ» начал переговоры с нападающим
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, над этим вопросом работает спортивный директор
Сообщается, что стороны провели предварительные переговоры, которые закончились положительно.
Этим летом Неймар хотел покинуть «ПСЖ». На него претендовали «Реал» и «Барселона».
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«ПСЖ» начал переговоры с нападающим Неймаром о продлении действующего соглашения.
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