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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Орландо», «Новый Орлеан» одолел «Юту» и другие результаты
12.10.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» крупно уступил «Бостону».
«Новый Орлеан» дома победил «Юту».
НБА
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Орландо», «Новый Орлеан» одолел «Юту» и другие результаты
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» крупно уступил «Бостону».
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