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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Орландо», «Новый Орлеан» одолел «Юту» и другие результаты

12.10.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» крупно уступил «Бостону».

«Новый Орлеан» дома победил «Юту».

НБА

Предсезонные матчи

Орландо – Бостон 75:100 (11:35, 23:27, 21:21, 20:17)
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Чикаго 105:87 (24:19, 29:21, 28:21, 24:26)
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Кливленд 109:105 (23:30, 26:29, 29:31, 31:15)
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Филадельфия 87:100 (14:33, 25:25, 27:30, 21:12)
Дата проведения
12 октября, 02.30, «Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Вашингтон 99:115 (30:24, 17:41, 24:26, 28:24)
Дата проведения
12 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Юта 128:127 (34:35, 25:32, 30:33, 39:27)
Дата проведения
12 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Милуоки 111:118 (24:31, 31:30, 27:38, 29:19)
Дата проведения
12 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Орландо» крупно уступил «Бостону».
 
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