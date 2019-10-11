|
КХЛ. «Трактор» примет «Адмирал», «Магнитка» в гостях у «Северстали», «Динамо» против «Автомобилиста»
12.10.2019 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ. «Трактор» примет «Адмирал», «Магнитка» в гостях у «Северстали», «Динамо» против «Автомобилиста»
КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)