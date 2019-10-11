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Лига чемпионов. Основной раунд. «Столица» против «Либурна», «Тулон» – «Ховокубо»
12.10.2019 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Столица», гарантировавшая себе первое место в группе и вышедшая в элитный раунд, сегодня завершит основной раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Основной раунд
Группа 7
Столица (Беларусь) – Либурн (Косово)
12 октября, 14.30. Минск, ДС «Уручье»
Тулон (Франция) – Ховокубо (Нидерланды)
12 октября, 12.00. Минск, ДС «Уручье»
Положение команд: «Столица» – 6 очков (2 игры), «Либурн» – 2 (2), «Тулон» – 1 (2), «Ховокубо» – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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«Столица», гарантировавшая себе первое место в группе и вышедшая в элитный раунд, сегодня завершит основной раунд Лиги чемпионов.
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