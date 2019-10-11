«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет – с должностью после завершения карьеры

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» заинтересована в продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Руководство каталонцев намерено продлить срок контракта аргентинца как минимум до 2022 года, при этом клуб надеется заключить соглашение как можно скорее. Представители Месси пока не начинали переговоры.

При этом «Барса» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после завершения Месси карьеры футболиста.

Срок нынешнего контракта аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.