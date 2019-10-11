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«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

12.10.2019 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас сообщил, что клуб рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» и бывшего игрока португальского клуба Криштиану Роналду.

«Это вопрос, который мы не будем откладывать в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами.

Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов нашего клуба. Мы уже отметили его главные ценности на стенах молодежной академии, сфокусировавшись на страсти, пожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости.

Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших спортсменов в истории», – сказал Варандас.

Роналду выступал за «Спортинг» с 2002 по 2003 год, забив за клуб 5 голов в 31 матче.

 
 
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Президент «Спортинга» Фредерико Варандас сообщил, что клуб рассматривает возможность переименования домашнего стадиона «Жозе Алваладе» в честь нападающего...
 
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