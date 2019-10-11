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Екатерина Ковалева стала бронзовым призером женского чемпионата мира по боксу
12.10.2019 15:20 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ Улан-Удэ Екатерина Ковалева стала бронзовым призером женского чемпионата мира по боксу. В полуфинале весовой категории до 81 килограмма белоруска уступила представительнице США Даниэль Перкинс. Бой был прерван во втором раунде. Отметим, что Ковалева начала заниматься боксом профессионально лишь год назад. Она - двукратная чемпионка мира по кикбоксингу. К слову, на планетарном форуме в Улан-Удэ за Беларусь выступали шесть спортсменок, но остальные пять выбыли из борьбы уже после первого круга.
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В Улан-Удэ Екатерина Ковалева стала бронзовым призером женского чемпионата мира по боксу. В полуфинале весовой категории до 81 килограмма белоруска уступила...
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