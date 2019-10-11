Михаил Мархель: «В матче с голландцами хочется повторить то, что нам уже удавалось когда-то давно. В 1995-м году»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель на пресс-конференции перед матчем квалификации чемпионата Европы-2020 с командой Голландии рассказал о подготовке подопечных, а также о сильных и слабых сторонах соперника.

– В каком состоянии наша команда подходит к матчу, и как охарактеризуете сборную Голландии?

– У нас все живы-здоровы, готовимся в обычном режиме. Конечно, накладывает отпечаток статус поединка и соперника. Поэтому уделим особое внимание тактическим аспектам и наработкам. Времени не так много, но мы постараемся выжать максимум.

– Игру голландцев со сборной Северной Ирландии проанализировали. Кое-что у североирландцев подсмотрели. В целом, игра показала, что при сверхмотивации и правильном построении игры можно бороться и с такими командами, как голландская.

– Свои голы голландцы забили в концовке. Готовы ли мы физически бороться с голландцами 90 минут?

– Мое мнение: всегда можно найти резерв внутри себя. Тем более матчей с такими соперниками в жизни много не бывает. Дай бог, чтобы они случались как можно чаще.

– Сборная Голландии потеряла одного из лидеров — Мемфиса Депая. Насколько это может повлиять на их игру?

– Думаю, что в сборной Голландии есть кем заменить Депая. Там играют звезды мирового уровня. Учитывая это, мы будем делать акцент на общекомандные действия, а не стараться с кем-то сыграть персонально.

– Что для вас приоритетнее — набрать очки в этом матче или посмотреть, как проявит себя молодежь против авторитетного соперника?

– Постараемся решить обе задачи. Все-таки мы играем перед своими зрителями. Хотелось бы повторить то, что уже нам удавалось когда-то давно.

– Вы ведь о победе 1995 года?

– Да, – сказал Мархель.

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