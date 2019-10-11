Андрей Орловский: «Интервью Степанова? А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об интервью своего бывшего тренера Дмитрия Степанова.

– Читал интервью Степанова на Tribuna?

– Нет, не читал. А что, этот мудак опять какую-то грязь выливает? Потому как ничего нового от него не приходится ожидать.

– Что на спор закатывали Орловского в угол ударами по печени.

– Не, ну это понятно, если он на спор закатывал Орловского ударами по печени в углы, то, наверное, было такое, когда я только пришел. А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул? – сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме .

Напомним, интервью с Дмитрием Степановым было опубликовано несколько лет назад в блоге «Кровь с молоком».

«На спор закатывали Орловского в угол ударами по печени». Как дрались в 90-е