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Андрей Орловский: «Интервью Степанова? А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул?»

12.10.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об интервью своего бывшего тренера Дмитрия Степанова.

– Читал интервью Степанова на Tribuna?

– Нет, не читал. А что, этот мудак опять какую-то грязь выливает?  Потому как ничего нового от него не приходится ожидать.

– Что на спор закатывали Орловского в угол ударами по печени.

– Не, ну это понятно, если он на спор закатывал Орловского ударами по печени в углы, то, наверное, было такое, когда я только пришел. А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул? – сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Напомним, интервью с Дмитрием Степановым было опубликовано несколько лет назад в блоге «Кровь с молоком».

«На спор закатывали Орловского в угол ударами по печени». Как дрались в 90-е

 
 
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Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об интервью своего бывшего тренера Дмитрия Степанова.
 
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