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Андрей Орловский: «Интервью Степанова? А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул?»
12.10.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об интервью своего бывшего тренера Дмитрия Степанова.
– Читал интервью Степанова на Tribuna?
– Нет, не читал. А что, этот мудак опять какую-то грязь выливает? Потому как ничего нового от него не приходится ожидать.
– Что на спор закатывали Орловского в угол ударами по печени.
– Не, ну это понятно, если он на спор закатывал Орловского ударами по печени в углы, то, наверное, было такое, когда я только пришел. А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул? – сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в
Напомним, интервью с Дмитрием Степановым было опубликовано несколько лет назад в блоге «Кровь с молоком».
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Андрей Орловский: «Интервью Степанова? А чего ж он сука не упоминает, когда я ему ### носяру свернул?»
Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об интервью своего бывшего тренера Дмитрия Степанова.
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