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Роналду забил 699-й гол в карьере. Marca считает, что уже 700-й

12.10.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга (3:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Этот гол стал 699-м в карьере португальца. Для того, чтобы достичь этой отметки, португальцу потребовалось 973 игры, он забивал в 457 из них. В общей сложности он забивал в 12 различных турнирах.

Роналду забил 5 мячей в 31 матче за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед». Также Роналду забил 450 мячей в 438 матчах за мадридский «Реал», 32 гола за 51 игру в «Ювентусе» и 94 раза форвард отличился в 161 матче за сборную Португалии.

При этом «Реал» и испанская спортивная газета Marca считают, что у Криштиану 451 гол за мадридский клуб. Разногласия связаны с голом, который был забит в сентябре 2010 года в игре с «Реал Сосьедадом». В том матче мадридцы забили после удара Роналду со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол Ла Лига.

Однако «Реал» и Marca по-прежнему приписывают этот гол Криштиану, таким образом, согласно их статистике, у него уже 700 голов.

Чаще всего Роналду забивал в ворота «Севильи» (27), «Атлетико» (25), «Хетафе» (23), «Сельты» (20) и «Барселоны» (18).

Роналду забил за «Реал» 450 голов. Клуб считает, что на один больше

 
 
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга (3:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.
 
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