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Макс Эбонг: «Просто так три очка голландцам не отдадим» 

12.10.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» и сборной Беларуси Макс Эбонг поделился ожиданиями перед матчем квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Голландии, который состоится на стадионе «Динамо» в воскресенье, 13 октября.

– Просто так три очка не отдадим. Сделаем все, чтобы матч сложился положительно для нашей сборной, нашей страны.

– Сборная Голландии – самый серьезный соперник в твоей карьере? Хотел бы против кого-то сыграть персонально?

– Думаю, да, самый серьезный. Там все игроки — звезды. Так что не важно против кого конкретно играть, – сказал Эбонг.

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Шахтера» и сборной Беларуси Макс Эбонг поделился ожиданиями перед матчем квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Голландии, который...
 
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