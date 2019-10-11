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Макс Эбонг: «Просто так три очка голландцам не отдадим»
12.10.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» и сборной Беларуси Макс Эбонг поделился ожиданиями перед матчем квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Голландии, который состоится на стадионе «Динамо» в воскресенье, 13 октября.
– Просто так три очка не отдадим. Сделаем все, чтобы матч сложился положительно для нашей сборной, нашей страны.
– Сборная Голландии – самый серьезный соперник в твоей карьере? Хотел бы против кого-то сыграть персонально?
– Думаю, да, самый серьезный. Там все игроки — звезды. Так что не важно против кого конкретно играть, – сказал Эбонг.
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Полузащитник «Шахтера» и сборной Беларуси Макс Эбонг поделился ожиданиями перед матчем квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Голландии, который...
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