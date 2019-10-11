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Лига чемпионов. БГК играет с «Мотором»
12.10.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК проведет очередной матч в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
Группа B
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Мотор (Украина) 4:6 (первый тайм)
12 октября, 19.30. Брест, ДС «Виктория»
Виве (Польша) – Монпелье (Франция)
12 октября, 19.00
Вардар (С. Македония) – Киль (Германия)
12 октября, 18.30
Положение команд: Вардар – 6 очков (3 матча), Киль – 5 (3), Монпелье – 4 (3), Порту – 4 (3), Виве – 3 (3), Веспрем – 2 (3), Мотор – 0 (3), БГК – 0 (3).
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Сегодня БГК проведет очередной матч в Лиге чемпионов.
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