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Лига чемпионов. БГК играет с «Мотором»

12.10.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК проведет очередной матч в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Группа B

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Мотор (Украина) 4:6 (первый тайм)

12 октября, 19.30. Брест, ДС «Виктория»

Виве (Польша) – Монпелье (Франция)

12 октября, 19.00

Вардар (С. Македония) – Киль (Германия)

12 октября, 18.30

Положение команд: Вардар – 6 очков (3 матча), Киль – 5 (3), Монпелье – 4 (3), Порту – 4 (3), Виве – 3 (3), Веспрем – 2 (3), Мотор – 0 (3), БГК – 0 (3).

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня БГК проведет очередной матч в Лиге чемпионов.
 
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